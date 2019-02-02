Епіфаній назвав РПЦ в Україні останнім форпостом Путіна

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна/Віталій Носач)

Митрополит вважає, що війна на Донбасі завершиться після завершення переходу громад до ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній назвав Російську православну церкву останнім форпостом президента РФ Володимира Путіна в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він пояснив, що церква проникає глибоко в душі православних українців.

"Є багато тих, які зараз практично розуміють, але й до кінця не розуміють, що насправді відбулося. Вони переконані, що те, що відбулося, то це відбулося в неканонічний спосіб, що Вселенський патріарх зробив це неправильно, він не мав права і так далі", - зазнчив Епіфаній.

Він наголосив, що спочатку українці чекали, що Константинополь надасть автокефалію, а тепер чекають на визнання іншими православними церквами.

"Тобто РПЦ має великий вплив. І ми віримо в те, що коли ми об’єднаємося, всі православні українці в єдиній помісній православній церкві, завершиться війна на Донбасі і Крим буде повернуто Україні. Тому що Путін втратить тут, в Україні, ту підтримку, яку він мав до цього часу. Бо якщо би він не мав цієї підтримки, то не було б війни на Донбасі", - сказав Епіфаній.

Водночас він зазначив, що підтримка наразі існує.

"І тому ми поступово будемо утверджуватися вже як єдина церква, визнана, канонічна в Україні. І поступово Росія втрачатиме цей вплив саме через душі православних українців тут", - додав предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній заявив, що в Україні ще будуть існувати парафії, які будуть підкорятися Російській православній церкві.