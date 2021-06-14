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Росія намагається "проковтнути" Білорусь, - президент Литви

Автор: РБК-Україна

Президент Литви Гітанас Науседа після прибуття на саміт НАТО у Брюсселі заявив, що Росія намагається "проковтнути" Білорусь. У зв'язку з цим альянс повинен дати "чітку, єдину і рішучу відповідь на ситуацію".

Про це пише CNN.

"У нас виникає багато різних загроз в нашому регіоні... Литва бачить додаткові загрози, що походять зі сходу, які пов'язані з агресивною поведінкою Росії", - зазначив Науседа.

Він підкреслив, що нинішня ситуація в Білорусі теж стає проблемою.

"Ще дуже важливо те, що ми бачимо спроби Росії "проковтнути" цю країну. Білорусь втрачає останні елементи незалежності, і ці тенденції дуже небезпечні, і ми повинні їх усвідомлювати", - додав литовський президент.

Нагадаємо, раніше на саміті G7 лідери країн "Великої сімки" висловили стурбованість переслідуванням опозиції та протестувальників у Білорусі, а також нещодавньою посадкою літака Ryanair у Мінську для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

До цього стало відомо, що Європейський союз збирається ввести санкції щодо більш ніж 70 осіб і організацій в Білорусі. На сьогодні Брюссель вже ввів санкції проти семи білоруських юридичних і 88 осіб, включаючи президента Олександра Лукашенка.

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