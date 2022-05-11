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Росія намагається перешкодити ЄС знайти альтернативних постачальників газу

Фото: РФ перешкоджає ЄС у пошуках альтернативних постачальників газу (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Останнім часом Євросоюз активно веде переговори з альтернативними постачальниками газу. При цьому Кремль всіляко перешкоджає переговорному процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Європейський Союз розглядав Алжир в якості постачальника блакитного палива, щоб зменшити залежність від російського газу. Але Алжир не раз зазначав, що він не в змозі задовольнити такий попит найближчим часом.

За даними Associated Press, Алжир є великим постачальником газу в Європу, забезпечуючи 11% її імпорту в порівнянні з 47% з Росії.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров приїхав з візитом до Алжиру, де провів зустріч з міністром закордонних справ Рамтаном Ламамрою і президентом Алжиру Абдельмаджидом Теббуном.

Після чого Лавров заявив, що "Росія, Алжир та інші експортери газу повинні поважати вже досягнуті домовленості". Крім того, під час зустрічі політики обговорили зміцнення військово-технічного співробітництва.

Не обійшли стороною і "українське питання". Лавров подякував керівництву Алжиру за "об'єктивну і виважену позицію".

Варто зазначити, що Алжир з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримує Кремль. Так, під час голосування в Генасамблеї ООН щодо виключення РФ з Ради ООН з прав людини, Алжир був однією з 24 країн, яка проголосувала проти такого рішення.

Нагадаємо, Італія уклала газову угоду з Алжиром про збільшення постачання на 40%.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна готова збільшити постачання газу до Австрії.

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