Росія намагається перешкодити ЄС знайти альтернативних постачальників газу

Європейський Союз розглядав Алжир в якості постачальника блакитного палива, щоб зменшити залежність від російського газу. Але Алжир не раз зазначав, що він не в змозі задовольнити такий попит найближчим часом.

За даними Associated Press, Алжир є великим постачальником газу в Європу, забезпечуючи 11% її імпорту в порівнянні з 47% з Росії.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров приїхав з візитом до Алжиру, де провів зустріч з міністром закордонних справ Рамтаном Ламамрою і президентом Алжиру Абдельмаджидом Теббуном.

Після чого Лавров заявив, що "Росія, Алжир та інші експортери газу повинні поважати вже досягнуті домовленості". Крім того, під час зустрічі політики обговорили зміцнення військово-технічного співробітництва.

Не обійшли стороною і "українське питання". Лавров подякував керівництву Алжиру за "об'єктивну і виважену позицію".

Варто зазначити, що Алжир з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримує Кремль. Так, під час голосування в Генасамблеї ООН щодо виключення РФ з Ради ООН з прав людини, Алжир був однією з 24 країн, яка проголосувала проти такого рішення.