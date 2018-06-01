Кольченко змушують прийняти російське громадянство, - мати політв'язня

Правоохоронці використовують переконання і відкритий шантаж

Кримчанина Олександра Кольченко змушують прийняти громадянство Росії. Про це "Радіо Свобода" розповіла мати політв'язня Лариса Кольченко.

За її словами, російські силовики намагаються впливати на Олександра переконанням, а потім вдаються і до відкритого шантажу і погроз.

"Змушують прийняти російське громадянство. Спочатку розмова починається з того, "як погано в Україні і як добре в Росії", потім починається відкритий шантаж, розповідають про те, що "у тебе батьки в Криму залишилися", що треба якось прийняти громадянство ... А потім у відкриту хочуть, щоб він підписав паспорт », - розповіла Лариса Кольченко.

На її думку, розраховують на те, що, коли Олександр Кольченко прийме російське громадянство, Україна ніяк не зможе вплинути на його звільнення.

Нагадаємо, незаконно засуджений в Росії по справі "кримських терористів" українець Олександр Кольченко 31 травня оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.

МЗС України направив у відповідне відомство РФ лист з вимогою допустити українського консула до політв'язню.