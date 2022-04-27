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Розгін мирного мітингу окупантами в Херсоні: четверо людей постраждали

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Херсон, Середа 27 квітня 2022 13:47
Розгін мирного мітингу окупантами в Херсоні: четверо людей постраждали Фото: четверо людей постраждали внаслідок розгону мітингу окупантами в Херсоні (twitter-com-nashaniva)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Херсоні внаслідок розгону російськими військовими мирного мітингу є постраждалі. Відомо про чотири випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Стало відомо про чотирьох травмованих під час розгону мітингу у Херсоні: чоловік з відкритим переломом ноги, жінка з опіками та розривом легень, ще два чоловіки отримали опіки очей та носоглотки", - йдеться в повідомленні.

Розгін мітингу у Херсоні

Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня в Херсоні російські військові розігнали сльозогінним газом мирних людей, які вчергове вийшли на мітинг проти окупації, ворог також застосував світлошумові гранти проти цивільних осіб.

Зазначимо, що мирний мітинг містян у мережі анонсувався напередодні. Людей закликали вийти проти так званого "референдуму" за проголошення "ХНР".

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Херсон Окуповані території Війна Росії проти України
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