Росія провела в Балтійському морі ракетні стрільби

Росія провела навчання з ракетними стрільбами в Балтійському морі. У них брали участь 10 суден, зокрема корвет "Кмітливий".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський телеканал "Зірка", що належить Міноборони РФ.
Екіпаж корвета здійснив в Балтійському морі пуск протикорабельної ракети з попаданням в мішень, а також відпрацював навчання із застосуванням артилерійського комплексу А-190.
"Ракетна стрільба виконувалася з використанням головної ударної зброї корвета - протикорабельного ракетного комплексу Уран", - йдеться в повідомленні.
При цьому морський полігон, на території якого розгорталися навчання, був оголошений тимчасово небезпечним для цивільної авіації і судноплавства.
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