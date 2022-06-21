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Росія продовжила обстріл Харківської області, є загиблі

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Іван Носальський

Станом на вечір вівторка, 21 червня, російські військові обстріляли Чугуївську громаду Харківської області. Кількість поранених мешканців збільшилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранені. Дані поновлюються", - розповів Синєгубов.

За його інформацією, всього у Харкові та області за добу загинуло 15 людей. Ще 16 мирних жителів отримали поранення.

"У Харкові - 11 поранених, 5 людей загинули. У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати - поранено. У Золочівській громаді троє загиблих", - додав він.

Нагадаємо, що після обстрілу Чугуєва Харківської області повідомлялося про трьох поранених мешканців.

Також ми писали, що росіяни ще вдень 21 червня почали обстрілювати Харків за допомогою артилерії.

Під час вибухів у місті виникли перебої зі світлом, в одному з районів спалахнула пожежа.

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ХарківЧугуевВійська РФВійна Росії проти України