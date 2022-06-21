Росія продовжила обстріл Харківської області, є загиблі

"За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранені. Дані поновлюються", - розповів Синєгубов.

За його інформацією, всього у Харкові та області за добу загинуло 15 людей. Ще 16 мирних жителів отримали поранення.

"У Харкові - 11 поранених, 5 людей загинули. У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати - поранено. У Золочівській громаді троє загиблих", - додав він.