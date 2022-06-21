Російські війська обстріляли Чугуїв, загинули 6 цивільних

Сьогодні ввечері, 21 червня 2022 року, російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області, в результаті загинули шестеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Вона зазначила, що всі загиблі були мирними жителями. Під обстріл потрапили кілька районів міста.

За словами міського голови Чугуєва Галини Мінаєвої, в результаті обстрілу, за попередніми даними, загинули шестеро осіб і троє поранені.

Нагадаємо, сьогодні противник з реактивних систем залпового вогню "Ураган" накрив Індустріальний район Харкова. Станом на вечір відомо про загибель не менше п'яти осіб, ще 11 отримали поранення.

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