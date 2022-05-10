Росія продовжує накопичувати сили під Харковом. Перекинула мобілізованих з ОРДЛО

На Слобожанському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Зокрема, війська РФ продовжують перегрупування своїх підрозділів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Повідомляється, що ворог під Харковом здійснює інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій, посилює систему протиповітряної оборони, нарощує систему медичного забезпечення.
Також з метою недопущення підрозділів Сил оборони України та для посилення своїх військ Росія перемістила до п’ятисот мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.
Раніше ми повідомляли, що на Донбасі за добу ЗСУ відбили 15 атак ворога та знищили 44 одиниці техніки.
Також у Пентагоні заявляли, що російські війська в Україні не підкоряються наказам йти в наступ.
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