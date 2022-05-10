Росія продовжує накопичувати сили під Харковом. Перекинула мобілізованих з ОРДЛО

На Слобожанському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Зокрема, війська РФ продовжують перегрупування своїх підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Також з метою недопущення підрозділів Сил оборони України та для посилення своїх військ Росія перемістила до п’ятисот мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

Повідомляється, що ворог під Харковом здійснює інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій, посилює систему протиповітряної оборони, нарощує систему медичного забезпечення.

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі за добу ЗСУ відбили 15 атак ворога та знищили 44 одиниці техніки.

Також у Пентагоні заявляли, що російські війська в Україні не підкоряються наказам йти в наступ.

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