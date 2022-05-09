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Російські війська в Україні не підкоряються наказам йти в наступ, - Пентагон

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Вашингтон, Понеділок 09 травня 2022 20:31
Російські війська в Україні не підкоряються наказам йти в наступ, - Пентагон Фото: російські війська в Україні відмовляються йти в новий наступ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські військові в Україні відмовляються виконувати накази йти в новий наступ на Донбасі. Міністерство оборони США фіксує такі випадки на рівні командування батальйонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомив високопоставлений представник Міноборони США, спостерігаються випадки відмови російськими військовими рухатися вперед у новому наступі на Донбасі. За його словами, офіцери середньої ланки, аж до рівня батальйону, або відмовилися виконувати накази, або виконували їх, але не з очікуваною ретельністю.

Представник Пентагон додав, що з самого початку вторгнення в Україну в російських військах спостерігаються проблеми з морально-психологічним станом особового складу. Крім того, на українській території армія РФ продовжує зазнавати труднощів з логістикою, які уповільнюють їх просування вперед.

Американський військовий уточнив, що в цей час в Україні знаходиться 97 батальйонно-тактичних груп (БТГ). З кінця квітня їх кількість збільшили на 5 БТГ.

"Нерідко вони перекидають одну або дві БТГ з Донбасу назад в Росію для переоснащення або поповнення запасів, а потім повертають їх назад, це нормально", - зазначив представник Пентагону.

Нагадаємо, в найближчі тижні російські війська можуть почати новий наступ на Донбасі. У НАТО вважають, що це буде більш жорстке просування окупантів, яке буде супроводжуватися ще більшими руйнуваннями населених пунктів.

Відзначити, Росія готує нові підрозділи для війни в Україні, частину з яких перекидають з Далекого Сходу.

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