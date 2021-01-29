Росія продовжила ядерну угоду з США. Путін підписав закон

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про продовження Договору між Росією і Сполученими Штатами про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3). Документом передбачено продовження угоди терміном на п'ять років - до 5 лютого 2026 року.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

"Федеральним законом ратифікується Угода про продовження Договору між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 8 квітня 2010 року, укладена 26 січня 2021 року між Росією і США у формі обміну нотами", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) між США і Росією набув чинності в лютому 2011 року. Його дія передбачена на десятирічний термін - до лютого 2021 року. Після цього сторони повинні прийти до згоди або продовжити чинні домовленості, або укласти нові.

Напередодні Держдума Росії ратифікувала ядерну угоду зі Сполученими Штатами.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав пропозицію США продовжити ДСНО з Росією.