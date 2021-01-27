Росія ратифікувала продовження ядерної угоди з США

Фото: Держдума РФ (duma.gov.ru)

Державна дума Російської Федерації в середу, 27 січня, ратифікувала угоду про продовження Договору між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Документом передбачено продовження угоди терміном на п'ять років - до лютого 2026 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Договір передбачає розміщення не більше:

700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників;

1550 одиниць для розгорнутих боєзарядів на МБР, розгорнутих боєзарядів на БРПЛ і ядерних боєзарядів, зараховуваних за розгорнутими ТБ;

800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР і БРПЧ, а також розгорнутих і нерозгорнутих ТБ

Раніше повідомлялося, що Джо Байден має намір продовжить ядерну угоду на 5 років. Пізніше цю інформацію підтвердила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Також РБК-Україна писало, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг привітав пропозицію США продовжити ДСНО з Росією.