Росія визнала вбивство чоловіків у цивільному в гуманітарних коридорах з Маріуполя
Російська Федерація визнала вбивство десятків чоловіків у цивільному одязі, які виходили з обложеного Маріуполя по гуманітарних коридорах. За версією Москви, це були нібито переодягнені українські військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Центрального командного пункту Генштабу Збройних сил Росії Михайла Мізінцева.
"За останні дві доби частина бойовиків чисельністю від 150 до 200 осіб, використовуючи гуманітарні коридори, переодягнувшись у цивільний одяг, дезертирувала з міста. І розрізненими групами по 10-15 осіб пересувалася в Запорізьку область по путівцях. За сьогоднішню ніч 93 з них ліквідовані, місцезнаходження інших встановлено. Питання їх знищення - це питання короткого часу", - зазначив він.
Відзначити, Мізинцев особисто керує облогою Маріуполя, до війни проти України він відповідав за російську операцію в Сирії.
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