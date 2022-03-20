Росія визнала смерть замкомандувача Чорноморського флоту
Фото: Росія визнала смерть замкомандувача Чорноморського флоту (Getty Images)
ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморським флотом, капітана першого рангу Андрія Палія. Росія визнала його смерть.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на News.ru.
"У ході проведення спеціальної операції в Україні в боях за звільнення Маріуполя від нацистів загинув заступник командувача Чорноморського флоту, капітан 1 рангу Андрій Миколайович Палій",- заявила сенатор Севастополя Катерина Алтабаєва.
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