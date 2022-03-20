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Россия признала смерть замкомандующего Черноморского флота

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 18:30
Россия признала смерть замкомандующего Черноморского флота Фото: Россия признала смерть замкомандующего Черноморского флота (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом, капитана первого ранга Андрея Палия. Россия признала его смерть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на News.ru.

"В ходе проведения специальной операции в Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморского флота, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий",- заявила сенатор Севастополя Екатерина Алтабаєва.

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