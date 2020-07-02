Окупанти возили мешканців Донбасу в РФ для голосування за зміни до Конституції

Росія залучила до голосування за поправки до Конституції жителів тимчасово окупованих регіонів Донецької області. Проголосувати могли громадяни, які отримали російський паспорт.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними міністерства, жителів Донецької області почали організовано возити до Росії ще 24 червня.

"Окупаційна "влада" забезпечувала організовані поїздки мешканців Донеччини, які мають російські паспорти, до Ростовської області РФ для голосування за зміни до конституції РФ", - йдеться у повідомленні.

У МінТОТ наголосили, що бойовики продовжують в односторонньому порядку блокувати роботу КПВВ у Донецькій області.

За словами віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, це питання буде винесено українською стороною на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську. Засідання має відбутися наступного тижня.

Голосування за поправки до конституції РФ тривало з 25 червня до вечора 1 липня. "За" висловилися майже 78% росіян.

Поправки дозволять Володимиру Путіну балотуватися на виборах 2024 року і залишатися при владі до 2036 року.