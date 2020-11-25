Росія пригрозила протаранити американський корабель в Японському морі

Москва звинуватила військовий корабель США "Джон С. Маккейн" в тому, що він перетнув його морський кордон. Інцидент стався в затоці Петра Великого.

Про це повідомляє BBC News.

Росія пригрозила протаранити корабель. Потім військовий корабель нібито покинув цей район.

Однак ВМС США заперечують які-небудь порушення і заявили, що їхній корабель не був "видворений".

Інцидент стався у вівторок в Японському морі, також відомому як Східне море, водоймі, що межує з Японією, Росією і Кореями.

За даними Міноборони Росії, його есмінець Тихоокеанського флоту "Адмірал Виноградов" використовував міжнародний канал зв'язку, щоб попередити американський корабель про "можливості використання тарана для виведення порушника з територіальних вод".

"Заяву Російської Федерації про цієї місії помилково. "Джон С. Маккейн" не був вигнаний з території будь-якої країни", - заявив представник 7-го флоту ВМС США лейтенант Джо Кейлі.

Раніше ВМС Росії і США звинуватили один одного в небезпечних маневрах у Філіппінському морі.

РБК-Україна писало, що раніше в Чорне море увійшло десантне судно США.