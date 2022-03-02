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Путін перебуває в сильному гніві через санкції, - CNN

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Росія, Середа 02 березня 2022 07:05
Путін перебуває в сильному гніві через санкції, - CNN Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Роман Мирончук

Джерело, що стоїть за звітом, повідомило ФБР, що Путін "висловив крайній гнів" з приводу західних санкцій, введених у відповідь на його напад на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Путін відчував, що санкції загострили ситуацію швидше, ніж він очікував, і вийшли за рамки того, що він вважав доречним", - повідомляє джерело.

При цьому, які саме санкції так розлютили Путіна, невідомо.

У доповіді також наголошується, що поширення правдивої інформації про війну в Росії було вкрай обмеженим навіть у вищих шарах суспільства.

Наприклад, згідно зі звітом, багато людей і осіб з хорошими зв'язками, у яких є кошти для того, щоб покинути Росію до закриття аеропортів і кордонів, залишилися в країні, що дозволяє припустити, що вони не знали про закриття заздалегідь.

Зазначимо, що на щорічному зверненні до Конгресу президент США Джо Байден заявив про те, що США закривають повітряний простір для Російської Федерації.

Крім того, Байден пообіцяв конфіскувати активи російських еліт за кордоном. Він підкреслив, що буде проведено розслідування злочинів російських еліт.

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Володимир Путін Російська Федерація
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