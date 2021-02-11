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Росія перетворила ОРДЛО та Крим у великий форпост, - Кравчук

Автор: Дмитро Левицький

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія зробила з Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей великий військовий форпост. Він нагадав про постійні порушення міжнародного права Росією.

Про це йшлося на засіданні Радбезу ООН до річниці мінських угод.

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"Звичною практикою стало порушення непідконтрольного кордону російськими вантажними ешелонами та автоколонами, які доставляють на окуповані території зброю, озброєння та персонал. Фактично, Росія перетворила ОРДЛО та Крим у свій великий військовий форпост", - сказав Кравчук.

Як додав глава української делегації, Україна сподівається, що реінтеграція Криму та Донбасу скоро настане.

"Сподіваюся, що реінтеграція скоро настане і чим раніше, тим краще. Україна продовжить робити необхідні зусилля для врегулювання конфлікту, ми очікуємо цього і від російської сторони", - заявив він.

Нагадаємо, на вихідних російські окупанти в Криму вчилися збивати безпілотники комплексами "Панцирь-С1".

Також РБК-Україна писало, що Росія наростила військову присутність в Криму. Про це свідчать космічні знімки окупованого півострову.

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Новини України ООНРосійська ФедераціяДонбасКримКравчук
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