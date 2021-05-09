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Росія перешкоджала спільним навчанням США та України в Чорному морі

Автор: Анастасія Рокитна

Сполучені Штати Америки та Україна провели спільні морські навчання. Втім, навчанням перешкоджали російські кораблі.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонної служби України.

Дії партнерів пильно відстежували та супроводжували своєю присутністю кораблі РФ. Цього разу на "полювання" відправились два прикордонних сторожових корабля ФСБ РФ проекту "Охотнік", трохи віддалено, але досить нав’язливо кружляв ще один корабель ЧФ РФ, розповіли у держприкордонній службі.

"Кораблі країни-агресорки,то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів", - йдеться у повідомленні.

Фото: США та Україна провели морські навчання (dpsu.gov.ua)

В Україні заявили про зухвале порушення норм міжнародного морського права.

"Ані чотирьохбальний шторм, ані нахабні витівки "Охотніков" під триколором не завадили партнерам відпрацювати програму маневрів", - зазначили українські прикордонники.

Наразі корабель морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" і американський корабель HAMILTON залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання.

Нагадаємо, американські військові затримали судно з партією російської зброї.

Зазначимо, що у Держприкордонній службі Україні оцінили можливість вторгнення Росії з Криму.

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