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Через брак сил в РФ можуть оголосити мобілізацію, Путін проти, - Bloomberg

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Москва, Вівторок 14 червня 2022 23:34
Через брак сил в РФ можуть оголосити мобілізацію, Путін проти, - Bloomberg У РФ можуть оголосити мобілізацію через великі втрати (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

У Росії активно відновлюють боєздатність виведених на переформування військових з'єднань. Через великі втрати й брак особового складу в армії, в регіонах можуть оголосити загальну мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами високопоставлених європейських чиновників, знайомих з ситуацією, Росія по всіх військових округах збирає живу силу, а також справну техніку, витративши більшу частину свого військового потенціалу за перші 100 днів вторгнення в Україну.

Передбачається, що найближчим часом Росії може знадобитися кілька місяців для великого перегрупування сил. Кремль також може бути змушений оголосити масову мобілізацію, щоб вирішити кадровий дефіцит рядового складу. Але російські джерела зазначають, що президент РФ Володимир Путін досі проти такого кроку, оскільки початок мобілізації означатиме публічне визнання війни.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що Росія кинула на захоплення Сєвєродонецька до семи БТГ.

Також ми писали, що, за даними ГУР, Російська Федерація має план на 120 днів війни проти України. Але через невдачі його доводиться щомісяця коригувати.

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