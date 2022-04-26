Ще мінус 70 росіян. У Херсонській області ЗСУ знищили склад із боєприпасами окупантів

На ранок вівторка, 26 квітня, українські військові знищили склад із боєприпасами окупантів у Херсонській області. Також було вбито понад 70 осіб особового складу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Кривого Рогу Олександра Вілкула, який розповів про успіхи ЗСУ у контексті ситуації у місті.

"Напружено, але ситуація контрольована. У районі Великої Олександрівки в Херсонській області (неподалік лінії зіткнення з боку тимчасово окупованої території) захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб убитими)", - розповів він.

Як повідомлялося, на добу раніше керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що окупанти збільшили інтенсивність обстрілів населених пунктів Дніпропетровської області у напрямку Кривого Рогу. Але всі спроби атак успішно були відбиті ЗСУ.

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