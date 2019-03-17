Росія втратила 150 млрд доларів через анексію Криму, - Bloomberg

Це пов'язано із запровадженням санкцій та падінням цін на нафту

Аналитики Bloomberg Economics со ссылкой на исследование, опубликованное британским аналитиком Скоттом Джонсоном, утверждают, что за 5 лет аннексии Крыма экономика России уменьшилась более чем на 10 процентов - или на 150 миллиардов долларов - в сравнении с 2013 годом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что это связано с падением цен на нефть, но в остальном - это влияние санкций и других факторов.

Как пишет Bloomberg, "скорее всего, санкции не исчезнут в ближайшее время, а утверждение о том, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года в США, означают, что ситуация только ухудшится".

Издание отмечает, что количество российских компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции США, с 2014 года увеличилась в четыре раза и превысило 700. При этом Вашингтон может ввести в отношении России новые санкции уже в этом году.

В Bloomberg утверждают, что с момента аннексии Крыма доходы россиян едва превысили 30 тыс рублей (460 долларов) в месяц (30 тыс. в 2015-м и 32 тыс. в 2018 году). Вместе с падением цен на нефть это привело к рецессии украинской экономики. При этом в Крыму доходы выросли с 15 тыс. рублей в месяц в 2015 году до 22 тыс. рублей в 2018-м.

Издание отметило, что после некоторого подъема в 2017 году, когда казалось, что президент США Дональд Трамп может перейти к отмене санкций, прямые иностранные инвестиции сократились и даже стали отрицательными во втором квартале прошлого года.

РБК-Украина писало, что подконтрольный Кремлю "глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов во время выступления в Севастополе заявил, что российский президент Владимир Путин "лично руководил аннексией полуострова".

Отметим, завтра, 18 марта, проходит ровно пять лет с тех пор, как Путин объявил о присоидинении Крыма в состав РФ.