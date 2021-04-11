Росія побудує новий бомбардувальник. Хоче зробити невидимим для ППО країн НАТО

Міністерство оборони Російської Федерації затвердило остаточний проект бомбардувальника, який повинен стати невидимим для засобів протиповітряної оборони (ППО) країн НАТО. Такий військовий літак мають взяти на озброєння до 2017 року.
Про це пише "РИА Новости".
Повідомляється, що перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації (ПАК ДА) повинен змінити ракетоносці Ту-95МС, термін служби яких вже добігає кінця. На сьогодні зовнішній вигляд нового літака невідомий, а громадськості доступні тільки рендери з імовірним виглядом літака.
Фото: рендер нового бомбардувальника
Також повідомляється, що відома схема компонування нового літака - це "літаюче крило", при якому підйомну силу створює вся поверхня літака. На відміну від стратегічних ракетоносців сімейства Ту-160 і дальніх бомбардувальників Ту-22М3 нова розробку задумана як дозвукова. Це має підвищити дальність польоту до 15 000 кілометрів при відносно економічних витратах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Повітряні сили Збройних сил України планують взяти на озброєння винищувачі п'ятого покоління, в тому числі американські F-15.
Крім того, в цьому році для української армії замовили три нових літаки АН.