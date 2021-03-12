Україна хоче отримати американські винищувачі F-15

Повітряні сили Збройних сил України планують взяти на озброєння винищувачі п'ятого покоління, у тому числі американські F-15. У найближчі 10 років від більшості нинішніх зразків бойової техніки будуть змушені відмовитися.

Про це на презентації стратегії Повітряних сил-2025 заявив командувач Сергій Дроздов, передає Український мілітарний портал .

За його словами, на першому етапі переозброєння Повітряні сили планують отримати новий багатофункціональний літак покоління 4 ++. Після цього можуть взяти на озброєння п'яте покоління.

"Розглядається на першому етапі літак типу Gripen і F-15. Надалі з поглибленням відносин з партнерами - перехід на сучасний літак п'ятого покоління F-35", - зазначив Дроздов.

Крім того, він зазначив, що протягом наступних десяти років Повітряні сили будуть змушені вивести зі складу основні зразки бойової техніки, які на сьогодні стоять на озброєнні.