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Україна сплатила "Антонову" аванс за три літаки АН-178 для армії

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 16:02
Україна сплатила "Антонову" аванс за три літаки АН-178 для армії Фото: АН-178 (wikimedia by Vasiliy Koba)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про сплату авансу державному підприємству "Антонов" в рамках контракту з Міноборони. Держава сплатила аванс за три літаки АН-178 для української армії.

Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні уряду.

"Вперше за роки незалежності держава буде купувати у державного підприємства "Антонов" три нові українські літаки Ан-178. Їх отримає наша армія - контракти підписані, аванси проплачені", - сказав Шмигаль.

Зазначимо, нові літаки планують використовувати для доставки особового складу, озброєння і легкої військової техніки, десантування, а також транспортування вантажів.

Нагадаємо, Міністерство оборони уклало контракт з держпідприємством "Антонов" на поставку трьох літаків АН-178 у грудні минулого року.

Додамо, у лютому минулого року Україна домовилася з Туреччиною про постачання українських літаків АН-178. Домовленості були досягнуті під час візиту президента Туреччини в Київ.

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