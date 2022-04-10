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Зеленський про мир з Росією: українці приймуть його на своїх умовах

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Київ, Неділя 10 квітня 2022 12:05
Зеленський про мир з Росією: українці приймуть його на своїх умовах Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський вважає, що мир з Росією може бути на умовах української сторони, при збереженні незалежності. За його словами, будь-яка війна повинна завершуватися миром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для AP.

"Люди приймуть мир у будь-якому випадку, тому що люди хочуть, щоб ця війна завершилася. На наших умовах, умовах незалежності, умовах України. Але тим не менш я впевнений в тому, що є люди, які ...Ккожна сім'я щось втратила... Я не думаю, що їх задовольнить мир на будь-яких умовах, тому що це велика рана. Але якщо ми говоримо не емоційно, ми повинні розуміти, будь-яка війна повинна завершитися миром або завершиться мільйонами жертв. І все одно навіть там, де мільйони жертв, все приходить до миру", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент заявляв, що в України немає іншого вибору, окрім як переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки лише той вирішує, коли завершиться війна.

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