Росія спробує "заморозити" війну проти України через 7-10 днів, - Bellingcat

На його думку, закінчення війни швидше за все буде не одразу й у конкретний день.

"Боюся, що буде період, в якому буде не зрозуміло - чи закінчилася війна, чи ні. Але кровопролиття не буде більше - і це найважливіше. І я думаю, що ми наближаємося до цього. Це може бути питання тижня - 10 днів", - сказав Грозєв.

Він звернув увагу, що в Москві усвідомлюють ослаблення позицій своїх військ в Україні.

Тому, вважає експерт, РФ буде вигідніше не називати війну закінченою, тому що вони мають зізнатися, що вона втрачена - проте "зупинити її на якомусь замороженому етапі".

А далі в Росії почнеться внутрішньополітична хвиля, яка "швидше, ніж кінець війни" призведе до зміни путінського режиму й утворенню нового, переконаний Грозєв.