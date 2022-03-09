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Зеленський: покласти кінець війні зможемо лише після переговорів двох президентів

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Україна, Середа 09 березня 2022 21:25
Зеленський: покласти кінець війні зможемо лише після переговорів двох президентів Колаж РБК-Україна: Володимир Путін та Володимир Зеленський, президенти РФ та України
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський вважає, що покласти край війні в Україні можна буде після переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним. Водночас український лідер готовий до компромісів, але за такої ж готовності з російської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента для німецького видання Bild.

"Питання тут не в тому, що я можу дати. У кожних переговорах метою є закінчення війни з Росією. І я також готовий зробити певні кроки. Можна йти на компроміси, але вони не мають бути зрадою для моєї країни. І інша сторона теж має бути готовою йти на компроміси, тому вони й називаються компромісами. Тільки так ми можемо вийти із цієї ситуації", - пояснив глава держави.

Зеленський зазначив, що наразі говорити про якісь деталі зарано, оскільки ще не було контакту на рівні президентів.

"Ми поки що не можемо говорити про деталі. Ми ще не мали прямого контакту між президентами. Тільки після прямих переговорів між двома президентами ми зможемо покласти край цій війні", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Путін сам може закінчити війну в Україні.

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