Росія пообіцяла відповісти на нові санкції США та Канади

МЗС РФ звинуватило Вашингтон і Оттаву в русофобії

В России заявили, что намерены на практике ответить на введение очередных санкций Соединенными Штатами и Канадой и обвинили Вашингтон и Оттаву в "дремучей русофобии". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД РФ.

Москва также утверждает, что для нее нет "ничего нового или неожиданного" во введение санкций, основания их введения - "надуманные", а сами ограничения "не приводят к желаемым для США и Канады результатам".

"Оставаясь в плену убеждений в собственной непогрешимости, они, видимо, полагают, что если еще поднажать, Россия начнет следовать их установкам. Такого не будет", - говорится в заявлении.

В МИД РФ также предупредили США и Канаду о возможности полного разрушения их двусторонних отношений с Россией и обвинили их в русофобии.

"Выражаем сожаление, что в американской и канадской столицах продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение двусторонних отношений с Россией, и так оказавшихся в весьма плачевном состоянии вследствие охватившей Вашингтон и Оттаву дремучей русофобии", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в пятницу, 15 марта, Соединенные Штаты и Канада расширили антироссийские санкции. Под ограничения попали, в частности, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин и бывший руководитель РЖД РФ Владимир Якунин.