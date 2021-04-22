Росія не отримає воду для Криму навіть у силовий спосіб, - Резніков

За його словами, про війну за воду для Криму можна говорити тільки теоретично.

"Але не треба забувати, що цей канал рукотворний, він не є природним. Його легко було свого часу зруйнувати, бо він рукотворний. І він тягнеться від реального наповнення, там, де є дебіт води. Тобто їм доведеться до Дніпра доходити? На північ країни, щоб скрізь контролювати цю воду? Це нереально. Це пів країни треба захопити", - зазначив Резніков.

Він також підкреслив, що на сьогодні у Росії близько мільйона військових, тому сумнівається, що Москва зможе виділити достатній контингент для наступу з Криму, щоб дійти до дамби в Новій Каховці.

"Ви ж знаєте, що захищаючись, досить мати менший склад. У нас з вами офіційний контингент - 250 000, публічні дані наших Збройних сил. Плюс 50 000 Нацгвардії. Плюс додайте сюди тих, хто вже через фронт пройшли, якщо не помиляюся, 460 000 наших громадян ... Це буде дуже дорога історія для Росії. І тут головне питання - навіщо? Так просто воду вони не отримають, навіть силовим способом. Їм треба буде пролити кров російських солдатів", - додав Резніков.