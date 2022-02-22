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Росія остаточно визнала "ЛДНР". Радфед ратифікував угоди

Автор: Марія Кучерявець

Рада Федерації РФ ратифікувала "договори про дружбу та співпрацю" з так званими "ЛНР", "ДНР". Таким чином Росія повноцінно визнала незалежність псевдореспублік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Рішення було прийнято всіма сенаторами одноголосно.

Так звані "договори" охоплюють сфери економіки, включаючи використання російського рубля, оборони та охорони кордонів, захисту прав етнічних меншин тощо.

Разом з тим РФ уклала ці "договори" з ватажками "ЛДНР"на 10 років із автоматичним продовженням на п'ятирічні періоди.

Згідно з "документами", охорона кордонів псевдореспублік буде здійснюватися одночасно двома сторонами, однак він не визначає, які саме території охоплюватимуть "кордони". З цього питання РФ планує укласти окрему угоду.

Також вказано, що кожна зі сторін надаватиме іншій право будівництва та використання її збройними силами військових баз та об'єктів на своїй території, а також надання військової допомоги один одному

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР", а після підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.

Додамо, вже сьогодні Держдума проголосувала за ратифікацію так званих "договорів про дружбу" між Росією та "ЛНР", "ДНР".

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