Контррозвідка СБУ знищила техніку РФ на десятки мільйонів доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр відомства.

"Лише підрозділами військової контррозвідки СБУ вже знищено 33 одиниці важкої ворожої техніки на 45 млн доларів, серед якої: танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як додають в СБУ, у співпраці з артилеристами ЗСУ співробітники СБУ знищили 16 одиниць військової техніки та 5 артилерійських батарей ворога.