ru ua
Нд, 03 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Контррозвідка СБУ знищила техніку РФ на десятки мільйонів доларів

Новость на русском →
Україна, Неділя 03 липня 2022 11:23
Контррозвідка СБУ знищила техніку РФ на десятки мільйонів доларів Фото: стало відомо, на яку суму контррозвідка СБУ знищила техніку окупантів (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Співробітники військової контррозвідки СБУ постійно нищать техніку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр відомства.

"Лише підрозділами військової контррозвідки СБУ вже знищено 33 одиниці важкої ворожої техніки на 45 млн доларів, серед якої: танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як додають в СБУ, у співпраці з артилеристами ЗСУ співробітники СБУ знищили 16 одиниць військової техніки та 5 артилерійських батарей ворога.

Як повідомлялося, минулої доби російська армія втратила ще 100 своїх військових у війні проти України і, зокрема, один гелікоптер. Усього вже знищено близько 35 970 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Арестович про Лисичанськ: росіян у центрі немає, все вирішиться протягом доби-двох
Арестович про Лисичанськ: росіян у центрі немає, все вирішиться протягом доби-двох
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту