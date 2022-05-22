Росія підтвердила. Під час вибуху в Енергодарі поранені фейковий "мер" та його охоронці

В результаті вибуху в окупованому Енергодарі (Запорізька область) поранення отримав фейковий "мер" Андрій Шевчик. А також два його охоронця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Зокрема, російське ЗМІ з посиланням на "правоохоронні органи" окупованого міста підтверджує поранення Шевчика та його охоронців. Ніхто з цивільних під час вибуху не постраждав.

Нагадаємо, раніше українська сторона повідомила про вибух у під'їзді житлового будинку на вулиці Курчатова в Енергодарі. У момент інциденту там знаходився самопроголошений "мер", якого з пораненнями відвезли в лікарню. Обставини вибуху з'ясовуються.

Відзначимо, Шевчик захопив владу в Енергодарі на третій день російського вторгнення. Він також оголосив про створення так званої "народної ради", яка є окупаційною структурою.

Шевчик був місцевим депутатом від "Опозиційної платформи - За життя".

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