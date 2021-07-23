Росія подала скаргу до ЄСПЛ проти України, а в Києві підтвердили нові випадки штаму "Дельта": новини за 22 липня

Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини, в Олександрівській лікарні Києва підтвердили нові випадки штаму "Дельта", число жертв повені в Німеччині досягло 175. Детальніше про те, що сталося в четвер, 22 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Вперше в історії: Росія подала скаргу до ЄСПЛ проти України

Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини. Російська Федерація вперше подала скаргу проти України до ЄСПЛ.

У списку претензій, які Москва висуває до Києва - десять пунктів:

Загибель людей під час Євромайдану в 2014 році, під час пожежі в Будинку Профспілок в Одесі і під час проведення операції на Донбасі;

"Практика придушення свободи слова і переслідування інакомислячих" шляхом заборони роботи ЗМІ та журналістів;

дискримінація російськомовного населення і витіснення російської мови з суспільного сфери;

дискримінація російського бізнесу;

загибель людей і знищення майна "в результаті обстрілів Збройними силами України суміжній території Російської Федерацією";

позбавлення жителів Донбасу можливості участі у виборах до центральних органів влади;

блокування Північно-Кримського каналу "як основного джерела прісної води для жителів Кримського півострова";

напад на дипломатичні представництва Росії;

катастрофа літака "Малазійських авіаліній" 17 липня 2014 "внаслідок незакриття владою України повітряного простору над зоною бойових дій".

"відмова від надання необхідної правової допомоги російським слідчим органам в розслідуванні скоєних злочинів".

СБУ заблокувала мережу агентів ФСБ РФ. Серед них - чиновники та правоохоронці

Служба безпеки України спільно з контрозвідкою та внутрішньою безпекою блокувала діяльність агентурної мережі ФСБ РФ. Вона діяла на території Херсонської області.

Організатором мережі був колишній співробітник регіонального управління СБУ. Він звільнився зі служби у 2014 році і під час виїзду до Російської Федерації був завербований співробітниками ФСБ РФ.

У Києві підтвердили шість нових випадків штаму "Дельта"

В Олександрівській лікарні міста Києва первинним тестуванням виявили шість випадків COVID-19 штаму "Дельта". Його підтвердили у людей різного віку - від 21 до 73 років.

Раніше в Україні було офіційно підтверджено чотири випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу. Два в Закарпатській області та два в Києві.

Кількість жертв повені в Німеччині досягла 175

В результаті повені в Німеччині підтверджена загибель 175 осіб. Загальний збиток може досягти 5 млрд євро.

Повідомляється, що в результаті повені загинули не менше 175 осіб - 128 в землі Рейнланд-Пфальц і 47 в землі Північний Рейн-Вестфалія. У найбільш постраждалому регіоні Арвайлер (Рейнланд-Пфальц) як і раніше числяться зниклими безвісти понад 150 осіб. При цьому рятувальники не розраховують на те, що в цьому списку є ті, що вижили.

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал: як він виглядає і що там нового

В Києві відкрився Центральний автовокзал, в якому проводили масштабну реконструкцію. Тепер на всі три поверхи можна піднятися і спуститися на ескалаторах. Також є ліфт і інші "фішки".

Так, у виходів на платформи є пандуси. Всередині будівлі працюють кондиціонери. Крім того, планується установка автоматичних камер зберігання і боксів для зарядки мобільних телефонів. Також в будівлі вокзалу вже працює готель з номерами декількох категорій. Є платна VIP-зона очікування, як в аеропорту. На першому поверсі знаходиться зона шопінгу, камери схову, туалет і охорона. На другому поверсі - каси, фудкорт, адміністрація і зона очікування. На третьому - готель, хостел і лаунж-зона.

Чи варто брати парасолі: синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні

Погода в Україні 23 липня буде приємною і практично без дощів. Температура повітря не підніметься вище 28 градусів, а невеликі опади очікуються лише у двох областях.

У західній частині України незначні дощі пройдуть в Закарпатській і Чернівецькій областях. При цьому температура повітря складе +23+25. На решті території сани без опадів.