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Росія не планує повертати представництво при НАТО, - МЗС РФ

Автор: Сергій Пишкін

Заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко виключає повернення представництва країни при НАТО в Брюсселі. За його словами, усе занадто швидко розвивається.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Все так розвивається, що ми навряд чи повернемось туди", - заявив Грушко.

Додамо, що рішення НАТО щодо вислання співробітників місії РФ - обурило країну. За словами голови МЗС Сергія Лаврова, своїм вчинком Альянс, нібито, позбавив представництво належних умов для елементарної дипломатичної діяльності.

Через деякий час президент Росії Володимир Путін назвав відносини з країнами-членами НАТО - гнітючими.

Нагадаємо, що у жовтні поточного року НАТО вислало вісім співробітників місії РФ через ворожу діяльність, у зв'язку з чим, число росіян при штаб-квартирі Альянсу скоротилося до 10 осіб.

Російська Федерація тим часом заявила про призупинення роботи представництва при НАТО.

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