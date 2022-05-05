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В Україні через російське вторгнення загинула 221 дитина

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Київ, Четвер 05 травня 2022 08:41
В Україні через російське вторгнення загинула 221 дитина Фото: в Україні через російське вторгнення загинула 221 дитина (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні через повномасштабне вторгнення Росії загинула 221 дитина. При цьому понад 408 дітей були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офіс генерального прокурора в Telegram.

"Станом на ранок 5 травня 2022 року понад 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії РФ. За офіційними даними загинула 221 дитина, поранено понад 408", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецької області - 139,
  • Київської - 116,
  • Харківській - 95,
  • Чернігівській - 68,
  • Херсонській - 46,
  • Миколаївської - 44,
  • Луганській - 37,
  • Запорізькій - 27,
  • Сумський - 17,
  • у Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

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