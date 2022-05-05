В Україні через російське вторгнення загинула 221 дитина
Фото: в Україні через російське вторгнення загинула 221 дитина (Getty Images)
В Україні через повномасштабне вторгнення Росії загинула 221 дитина. При цьому понад 408 дітей були поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офіс генерального прокурора в Telegram.
"Станом на ранок 5 травня 2022 року понад 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії РФ. За офіційними даними загинула 221 дитина, поранено понад 408", - йдеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецької області - 139,
- Київської - 116,
- Харківській - 95,
- Чернігівській - 68,
- Херсонській - 46,
- Миколаївської - 44,
- Луганській - 37,
- Запорізькій - 27,
- Сумський - 17,
- у Києві - 16,
- Житомирській - 15.
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