Росія планує провести масштабні військові навчання в Криму

Під час навчань планують провести пуски і стрільби ракетних комплексів

Россия планирует провести в аннексированном Крыму военные учения, в которых задействуют более 10 тыс. артиллеристов и около 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

В РФ заявляют, что учения пройдут в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республике Северный Кавказ соседней России, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении, Южной Осетии и в анексованому Крыму.

Во время учений планируют провести пуски и стрельбы ракетных комплексов "Искандер-М", "Бал", "Бастион", реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Напомним, в Украине на 2019 год запланировано проведение четырех учений с боевой стрельбой из зенитно-ракетных комплексов и зенитно-ракетных систем. Первые учения с участием зенитных ракетных комплексов, в которых обстановка будет максимально приближена к боевой, состоялись в феврале на полигоне "Ягорлик" в Херсонской области вблизи Крыма.

РБК-Украина писало, что морские пограничники во взаимодействии с катерами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и другими подразделениями ООС отработали учебные маневры в Азовском море по отражению вражеского нападения с моря.