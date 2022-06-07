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Росія планує анексувати Херсонську область: в ОВА назвали терміни "референдуму"

Ілюстративне фото (ks.suspilne.media)
Автор: Іван Носальський

Самопроголошені чиновники, які співпрацюють з РФ, підготують "референдум" у Херсонській області до початку осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Геннадія Лагути в ході телемарафону.

За інформацією Лагути, вчора, 6 червня, у будівлі Херсонської ОДА відбулася велика нарада, в якій брали участь приблизно 70 людей.

"Був (на нараді - ред.) високопоставлений російський гість, за нашою інформацією це заступник глави адміністрації президента Росії, який поставив завдання колаборантам області до осені підготувати "референдум" про включення області до складу РФ", - розповів голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі поки що не хочуть говорити про референдуми на тимчасово окупованих територіях України. Особливо про можливі терміни їх проведення.

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ХерсонХерсонская областьРеферендумВійна Росії проти України