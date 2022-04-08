Лукашенко склав свій список недружніх країн. України в ньому немає
Фото: Олександр Лукашенко (president gov by)
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко склав свій список недружніх країн. Але України в ньому немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський портал pravo.by.
Повідомляється, що до переліку недружніх країн Білорусь внесла 39 держав:
- 27 країн ЄС
- США
- Великобританія
- Канада
- Норвегія
- Ісландія
- Швейцарія
- Албанія
- Чорногорія
- Північна Македонія
- Ліхтенштейн
- Австралія
- Нову Зеландія
Відзначимо, в березні свій список недружніх держав затвердила Росія. У ньому виявилося 46 держав. Крім перерахованих в білоруському списку це Андорра, Мікронезія, Монако, Сан-Марино, Південна Корея, Тайвань і Японія.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про проведення своєї "спецоперації" в Україні, яка стосувалася білоруських далекобійників.
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