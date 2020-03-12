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Росія планувала відправити на Донбас третій "Бук", - Bellingcat

Новини » Політика     12.03.2020 - 17:22
Росія планувала відправити на Донбас третій "Бук", - Bellingcat
Фото: зенітно-ракетний комплекс "Бук" (structure.mil.ru)

До катастрофи MH17 Росія планувала мати кілька "Буків" на Донбасі

Російська Федерація влітку 2014 року до катастрофи MH17 планувала відправити на окупований Донбас третій зенітно-ракетний комплекс "Бук". Про це повідомив засновник групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс, передає "Укрінформ".

За його словами, перший "Бук" прибув на Донбасі за кілька днів до катастрофи, але його відправили назад, тому що комплекс зламався.

"Тоді Росія намагалася відправити ще два в ніч на 17 липня, але тільки одна установка перетнула кордон, тому що не вистачало автотягачів для транспортування" Бука ", - додав Хіггінс.

Зазначимо, на суді в Гаазі прокурори заявили, що на Донбас з Росії у 2014 році відправили дві установки "Бук", але одна з них по дорозі зламалася.

Нагадаємо, раніше на суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 представили нових свідків. Одним з них є громадянин Росії, який у 2014 році приєднався до бойовиків і охороняв район, з якого "Бук" збив пасажирський літак.

Також стало відомо, що щодо авіакатастрофи на Донбасі проведуть додаткове розслідування.

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