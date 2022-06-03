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Росія в першій лінії атак на Донбасі використовує мобілізованих з "ЛДНР", - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

У районі Сєвєродонецьку йдуть найзапекліші бої. Росія кидає на першу лінію атак мобілізованих з "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що ситуація за добу істотно не змінилася, проте є деякі в успіхи в Сєвєродонецьку.

"Зараз в Сєвєродонецьку йдуть найзапекліші бої, як і в Лисичанську, Бахмуті. Росія використовує всі збройні можливості. Не рахує людей. Особливо цинічно, що в першій лінії атак окупанти використовують саме тих людей, яких набрали на раніше окупованих територіях Луганської та Донецької областей", - сказав Зеленський.

За його словами, російські військові просто ховаються за спинами так званих мобілізованих з "ЛДНР"

Нагадаємо, раніше в Генштабі розповідали, що російські військові продовжують штурм Сєвєродонецька Луганської області. Окупанти вже захопили частину міста.

Також ми писали, що російські військові отримали контроль над більшою частиною Сєвєродонецька ще вчора, 31 Травня.

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Володимир Зеленський