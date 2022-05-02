Окупанти заглушили зв'язок мобільних операторів у Ізюмі, - міськрада
Фото: окупанти заглушили зв'язок мобільних операторів у Ізюмі (pixabay.com)
Російські окупанти глушать зв'язок мобільних операторів в Ізюмі Харківської області. Немає мережі вже протягом тижня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку депутата міської ради Ізюма Максима Стрельника.
"Рашисти посилили засоби радіоелектронної боротьби в Ізюмі. Зв'язку з містом немає вже тиждень", - пише Стрельник.
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