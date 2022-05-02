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Окупанти заглушили зв'язок мобільних операторів у Ізюмі, - міськрада

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Понеділок 02 травня 2022 14:27
Окупанти заглушили зв'язок мобільних операторів у Ізюмі, - міськрада Фото: окупанти заглушили зв'язок мобільних операторів у Ізюмі (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти глушать зв'язок мобільних операторів в Ізюмі Харківської області. Немає мережі вже протягом тижня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку депутата міської ради Ізюма Максима Стрельника.

"Рашисти посилили засоби радіоелектронної боротьби в Ізюмі. Зв'язку з містом немає вже тиждень", - пише Стрельник.

Війна Росії проти України триває шістдесят вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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