Росія переселила в Крим понад 140 тис. громадян, - Денісова

За 5 років окупації Криму на півострів було переселено понад 140 тисяч громадян Російської Федерації. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

За словами Денісової, з моменту російської окупації в Крим під різними мотивами переселили понад 140 тисяч громадян РФ. Вона пояснила, що своїми громадянами Росія заміщає втрачене на окупованій території населення.

"РФ заміщає населення на окупованій території Криму своїми громадянами, адже після окупації частина громадян України переїхала жити на материкову Україну. Під різними мотивами за час окупації переселено понад 140 тисяч російських громадян", - написала омбудсмен.

Також вона наголосила, що Російська Федерація порушує норми міжнародного права, не виконує резолюцію ООН та порушує четверту Женевську конвенцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ООН визнали порушення Росією Женевських конвенцій через переселення людей з материкової частини в окупований Крим з метою змінити демографію півострова.

Крім того, РБК-Україна писало, що українська делегація в ООН планує представити оновлену резолюцію щодо Криму. Головною метою оновленої резолюції є спроба змусити Росію вивести свої війська з Криму та завершити окупацію.