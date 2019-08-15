Росія перекинула бомбардувальники Ту-64 до кордону США

У Чукотському автономному окрузі на аеродром Анадир (Росія) здійснили безпосадочний переліт два російські надзвукові бомбардувальники-ракетоносці Ту-160, здатні нести ядерну зброю. Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Міноборони РФ.

Прес-служба повідомляє, що проведена передислокація "в рамках планового льотно-тактичного навчання".

Навчання триватиме до 18 серпня, за даними оборонного відомства, у ньому задіяні близько 10 літаків Ту-160, Ту-95 МС, а також Іл-78

Раніше Військово-повітряні сили США неодноразово вилітали на перехоплення російських військових літаків.

Нагадаємо, 9 серпня військові винищувачі Сполучених Штатів перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 у міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски. Літаки РФ залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в повітряний простір США або Канади.

8 серпня винищувачі Військово-повітряних сил Великої Британії двічі піднімалися в повітря для супроводження російських військових літаків.