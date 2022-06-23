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Росія перекидає в Україну солдат з Владивостока та Уссурійська

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Україна, Четвер 23 червня 2022 19:09
Росія перекидає в Україну солдат з Владивостока та Уссурійська Фото: РФ перекидає підрозділи з Владивостока та Уссурійська (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Керівництво Росії перекидає на територію України солдатів з найвіддаленіших регіонів. Мова йде про підрозділи, які базуються у Приморському краї РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що на Донбас прибула 155 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту (місто Владивосток). До кінця червня на тимчасову окуповану частину Запорізької області російське керівництво збирається перекинути 83 окрему десантно-штурмову бригаду з Уссурійська.

Також було зафіксовано відправлення ешелону з технікою у складі 12 реактивних систем залпового вогню "Град" та 60 окрему мотострілецьку бригаду Східного військового округу.

"12 РСЗВ "Град" гнатимуть в Україну 10 тисяч кілометрів, щоб ті згоріли в Україні за 10 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Росія перекидає в Україну солдат з Владивостока та Уссурійська

Фото: Росія перекидає в Україну підрозділи з Владивостока (скріншот google.com/maps)

Нагадаємо, за даними Генштабу, на війні в Україні загинули вже близько 34 430 російських солдатів.

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