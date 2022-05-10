Росія відстає від своїх планів щодо війни в Україні на два тижні, - Пентагон

Росія не змогла добитися виконання своїх планів щодо захоплення Донбасу та півдня України. За даними Пентагону, вона відстає на два тижні.

Про це заявив представник Пентагону, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Президент РФ Володимир Путін відстав від того, що він, на його думку, міг би захопити на Донбасі та півдні України приблизно на два тижні", - вважає чиновник Пентагону.

Він також зазначив, що президенту РФ не вдалося досягти жодної зі своїх стратегічних цілей після того, як він перекинув війська на схід та південь України.