Росія відстає від своїх планів щодо війни в Україні на два тижні, - Пентагон

Росія не змогла добитися виконання своїх планів щодо захоплення Донбасу та півдня України. За даними Пентагону, вона відстає на два тижні.
Про це заявив представник Пентагону, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Президент РФ Володимир Путін відстав від того, що він, на його думку, міг би захопити на Донбасі та півдні України приблизно на два тижні", - вважає чиновник Пентагону.
Він також зазначив, що президенту РФ не вдалося досягти жодної зі своїх стратегічних цілей після того, як він перекинув війська на схід та південь України.
Раніше ми повідомляли, що українські війська продовжили визволення населених пунктів Харківської області. Російських окупантів вибили із чотирьох сіл у Харківському та Чугуївському районах.
Також ми писали, що російська армія збільшує темп наступу у східних регіонах України. Противник завдає артилерійських та бомбових ударів по всій лінії фронту та в глибині оборони українських військ.
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