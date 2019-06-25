МЗС відкликає посла України при Раді Європи

Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)

Клімкін відкликає посла України при Раді Європи

Міністерство закордонних справ України відкликає посла України при Раді Європи Дмитра Кулебу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Павла Клімкіна Facebook.

За словами глави МЗС України, він вдячний української парламентської делегації, яка "виклалася по повній". Однак, він не збирається підштовхувати парламентаріїв до прийняття рішень про формат участі у ПАРЄ.

"Тому припинення участі в ПАРЄ - цілком логічний крок. Але не назавжди, щоб не віддавати СЕ на поталу Росії і її друзям", - заявив Клімкін.

Також він підкреслив, що Рада Європи втратила українську довіру, прийнявши рішення повернути в ПАРЕ делегацію Російської Федерації.

"З лідера зусиль по захисту прав людини організація перетворилася в простого менеджера, причому такого собі", - зазначив глава МЗС. У зв'язку з цим прийнято рішення відкликати посла України при Раді Європи для консультації.

"Стратегія зрозуміла, тактика теж, але доточим разом", - повідомив Павло Клімкін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму проти Російської Федерації українська делегація вирішила призупинити роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Крім того, президент України Володимир Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації.

Зазначимо, резолюцію про повернення РФ в ПАРЄ підтримали ряд країн. Зокрема, в повному складі підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися.