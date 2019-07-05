Росія відправила у Сирію крупний десантний корабель

В Середземне море.напередодні увійшов великий десантний російський корабель "Орськ". Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

ЗМІ вважають, що корабель, оминувши протоки Босфор і Дарданелли, прямує в сирійський порт Тартус, де розташована російська база. Наголошується, що це вже третій похід ВДК "Орськ" в Сирії у поточному році.

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного обстрілу Дамаска і Хомса Ізраїлем загинули чотири мирних жителя.В неділю ввечері в сирійській столиці Дамаску були чутні вибухи. Згідно з місцевим повідомленнями, протиповітряна оборона Сирії використовувала "ворожі ракети", спрямовані проти авіабази Аль-Меззех.

Нагадаємо, кілька днів тому Ізраїль вдарив ракетами з військового аеродрому T4 в сирійській провінції Хомс. Сирійські ППО змогли знищити дві ракети, проте інші досягли мети.

РБК-Україна писало, що влада Гібралтару затримала танкер Grace 1 на прохання, яке американська влада направила Велика Британія.