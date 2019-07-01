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В результаті обстрілу в Дамаску загинули чотири мирних жителя

Новини » Надзвичайні події    01.07.2019 - 04:12
В результаті обстрілу в Дамаску загинули чотири мирних жителя
Фото: місце події (скріншот)

Ще 21 людина отримала поранення

В результаті ракетного обстрілу Дамаска і Хомса Ізраїлем загинули чотири мирних жителя. Про це повідомило агенство SANA

Наголошується, що серед загиблих - дитина. Крім цього повідомляється, що 21 людина отримала поранення.

Раніше повідомлялося, що в неділю ввечері в сирійській столиці Дамаску були чутні вибухи. Згідно з місцевим повідомленнями, протиповітряна оборона Сирії використовувала "ворожі ракети", спрямовані проти авіабази Аль-Меззех. На авіабазі знаходиться штаб-квартира розвідки ВВС. В минулому вона зазнавала кількох передбачуваним авіаударам.

Нагадаємо, кілька днів тому Ізраїль вдарив ракетами з військового аеродрому T4 в сирійській провінції Хомс. Сирійські ППО змогли знищити дві ракети, проте інші досягли мети.

Раніше РБК-Україна писало, що війська режиму Башара Асада обстріляли з артилерії спостережний пункт збройних сил Туреччини в зоні деескалації на північному заході Сирії.

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